Таможенное оформление — это совокупность задач, осуществляемых участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), главной целью которых является перевозка товаров и транспортных средств через таможенную границу. Эту процедуру в профессиональной среде так же называют «растаможкой», «затаможкой», «декларированием», «регистрацией импорта и/или экспорта» и т.д.

2VED — это лицензированный таможенный брокер (номер в реестре 0397/0001) — наши основные услуги это таможенное оформление грузов и товаров в Москве, МО и по всей территории России при импорте и экспорте при любом виде транспортировки.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 2VED:

от 15 000 ₽ Предлагаем выгодные цены для наших клиентов: Среди наших услуг: — Таможенное декларирование товаров по процедуре ИМ 40, классифицируемых по кодам товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности

— Таможенное декларирование товаров по процедуре ЭК 10, классифицируемых по кодам товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности

— Комплекс услуг по подготовке и корректировке коммерческих, товаросопроводительных и разрешительных документов (в соответствии с требованиями таможенного законодательства ЕАЭС) Получить бесплатную консультацию

Чем мы можем помочь нашим клиентам:

— Бесплатные консультации по всем имеющимся у клиента вопросам.

— Оформление любых грузов на таможне в Российской Федерации в максимально сжатые сроки.

— Подача самых разных деклараций (по заявлению, пассажирской, ДТ, ГТД).

— Подбор кода ТН ВЭД.

— Подготовка полного пакета документов для таможни.

— Оформление документации для самых разных таможенных процедур: временный ввоз и вывоз, импорт, экспорт, перегрузка, реимпорт, реэкспорт, переработка на/вне таможенной территории, переработка для внутреннего потребления и пр.

— Расчет таможенных платежей (НДС, пошлин, акцизов и т. д.).

— Груз может быть задержан таможней, так что мы осуществляем «растаможку» при необходимости.

Перечень услуг

Порядок растаможки грузов и таможенного декларирования, контролируется правилами Таможенного кодекса ЕАЭС, решениями законодательных органов, федеральными законами и приказами ФТС России. Заявитель-владелец груза может сам выбрать порядок подачи декларации в таможенный орган. Для этого ему необходимо пройти регистрацию на таможне, предоставить товаросопроводительные документы на товар и пройти процедуру оформления.

На длительность и сложность процедур влияет множество факторов, начиная от спецификации конкретной сделки, заканчивая характеристиками перевозимого товара и т.д. Решение вопросов связанных с внешнеэкономической деятельностью требует от организации, предоставляющий данный комплекс мероприятий многолетнего опыта и знаний.





Наиболее востребованными услугами по таможенному оформлению товаров в нашей компании являются: — анализ товаросопроводительной документации;

— классификацию продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;

— электронное декларирование;

— временное хранение товаров с выполнением всех сопутствующих работ (погрузка/разгрузка, доставка/прием, выдача и т. д.);

— сопровождение при проведении фитосанитарных и ветеринарных проверок, страхование, сертификацию;

— осмотр транспортных средств и перевозимых продуктов;

Наши клиенты получают полный спектр услуг в области ВЭД. Мы осуществляем все необходимые операции и помогаем перемещать все виды ценностей, которые не запрещены для перевозки через границу международными и российскими законодательными актами.

Наш специалист проверит правильность заполнения документации (инвойс, счета-фактуры, сертификаты соответствия и происхождения, упаковочные листы, контракты, накладные и т. д.), оформит декларацию, рассчитает таможенные платежи.

Пункты таможенного оформления:

— аэропорты, грузовые терминалы, судовые порты и железнодорожные станции.

Доставка может быть осуществлена как наземным, так и воздушным видом транспорта, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от характера перевозимого груза, от срочности его доставки, от маршрута и других аспектов. Сама регистрация проводится в местах доставки конкретного транспортного средства, а именно в аэропортах, на ж/д вокзалах, автостанциях, портах и т.д.

Почему наши клиенты выбирают нас

Таможенный брокер 2VED предоставляет услуги растаможке и доставке грузов с 2016 года. Уже более 1 000 клиентов заключили с нами долгосрочные договора на обслуживание.

Сотрудники 2VED обладают многолетним практическим опытом ведения дел в данной сфере (в том числе и работы непосредственно на таможне).

Мы осуществляем сопровождение международных экспортных и импортных сделок, оформляем всю необходимую для них документацию. С нами ваши товары успешно пройдут таможенное оформление в Москве во всех аэропортах Московской области.

— Мы предлагаем таможенные услуги в строгом соответствии с действующими законами. Наши сотрудники постоянно следят за обновлениями отраслевого законодательства и поэтому всегда предлагают актуальные и своевременные решения для оптимизации времени и финансовых затрат клиентов.

— Команда опытных специалистов уже много лет занимается внешней торговлей и сделает все возможное, чтобы предотвратить задержку товаров на таможне и выполнить все необходимые процедуры как можно скорее.

— Каждый клиент важен для нас, поэтому мы практикуем индивидуальный подход и предоставляем персонального менеджера для оперативного решения проблем.

— Мы организуем доставку морским, автомобильным, железнодорожным транспортом или самолетом. Из приведенных выше вариантов мы выбираем лучший для конкретного варианта продукта с точки зрения времени и стоимости.

— Мы предлагаем не только индивидуальные услуги, но и широкий спектр услуг «под ключ», включая доставку и таможенное оформление, по конкурентоспособным ценам.

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