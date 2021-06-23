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Таможенное оформление товаров и грузов

Таможенное оформление — это совокупность задач, осуществляемых участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), главной целью которых является перевозка товаров и транспортных средств через таможенную границу. Эту процедуру в профессиональной среде так же называют «растаможкой», «затаможкой», «декларированием», «регистрацией импорта и/или экспорта» и т.д.

2VED — это лицензированный таможенный брокер  (номер в реестре 0397/0001) — наши основные услуги это таможенное оформление грузов и товаров в Москве, МО и по всей территории России при импорте и экспорте при любом виде транспортировки.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 2VED:

Предлагаем выгодные цены для наших клиентов:

  • от 15 000 ₽

Среди наших услуг:

  • — Таможенное декларирование товаров по процедуре ИМ 40, классифицируемых по кодам товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
  • — Таможенное декларирование товаров по процедуре ЭК 10, классифицируемых по кодам товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
  • — Комплекс услуг по подготовке и корректировке коммерческих, товаросопроводительных и разрешительных документов (в соответствии с требованиями таможенного законодательства ЕАЭС)
Получить бесплатную консультацию

Чем мы можем помочь нашим клиентам:

  • — Бесплатные консультации по всем имеющимся у клиента вопросам.
  • — Оформление любых грузов на таможне в Российской Федерации в максимально сжатые сроки.
  • — Подача самых разных деклараций (по заявлению, пассажирской, ДТ, ГТД).
  • — Подбор кода ТН ВЭД.
  • — Подготовка полного пакета документов для таможни.
  • — Оформление документации для самых разных таможенных процедур: временный ввоз и вывоз, импорт, экспорт, перегрузка, реимпорт, реэкспорт, переработка на/вне таможенной территории, переработка для внутреннего потребления и пр.
  • — Расчет таможенных платежей (НДС, пошлин, акцизов и т. д.).
  • — Груз может быть задержан таможней, так что мы осуществляем «растаможку» при необходимости.

 

Перечень услуг

Порядок растаможки грузов и таможенного декларирования,  контролируется правилами Таможенного кодекса ЕАЭС, решениями законодательных органов, федеральными законами и приказами ФТС России. Заявитель-владелец  груза может сам выбрать порядок подачи декларации в таможенный орган. Для этого ему необходимо пройти регистрацию на таможне, предоставить товаросопроводительные документы на товар и пройти процедуру оформления.

На длительность и сложность процедур влияет множество факторов, начиная от спецификации конкретной сделки, заканчивая характеристиками перевозимого товара и т.д. Решение вопросов связанных с внешнеэкономической деятельностью требует от организации, предоставляющий данный комплекс мероприятий многолетнего опыта и знаний.


Наиболее востребованными услугами по таможенному оформлению товаров в нашей компании являются:

  • — анализ товаросопроводительной документации;
  • — классификацию продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
  • — электронное декларирование;
  • — временное хранение товаров с выполнением всех сопутствующих работ (погрузка/разгрузка, доставка/прием, выдача и т. д.);
  • — сопровождение при проведении фитосанитарных и ветеринарных проверок, страхование, сертификацию;
  • — осмотр транспортных средств и перевозимых продуктов;


Наши клиенты получают полный спектр услуг в области ВЭД. Мы осуществляем все необходимые операции и помогаем перемещать все виды ценностей, которые не запрещены для перевозки через границу международными и российскими законодательными актами.

Наш специалист проверит правильность заполнения документации (инвойс, счета-фактуры, сертификаты соответствия и происхождения, упаковочные листы, контракты, накладные и т. д.), оформит декларацию, рассчитает таможенные платежи.

Пункты таможенного оформления:

  • — аэропорты, грузовые терминалы, судовые порты и железнодорожные станции.

Доставка может быть осуществлена как наземным, так и воздушным видом транспорта, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от характера перевозимого груза, от срочности его доставки, от маршрута и других аспектов. Сама регистрация проводится в местах доставки конкретного транспортного средства, а именно в аэропортах, на ж/д вокзалах, автостанциях, портах и т.д.

Почему наши клиенты выбирают нас

Таможенный брокер 2VED предоставляет услуги растаможке и доставке  грузов с 2016 года. Уже более 1 000 клиентов заключили с нами долгосрочные договора на обслуживание.

Сотрудники 2VED обладают многолетним практическим опытом ведения дел в данной сфере (в том числе и работы непосредственно на таможне).

Мы осуществляем сопровождение международных экспортных и импортных сделок, оформляем всю необходимую для них документацию. С нами ваши товары успешно  пройдут таможенное оформление в Москве во всех аэропортах Московской области.

  • — Мы предлагаем таможенные услуги в строгом соответствии с действующими законами. Наши сотрудники постоянно следят за обновлениями отраслевого законодательства и поэтому всегда предлагают актуальные и своевременные решения для оптимизации времени и финансовых затрат клиентов.
  • — Команда опытных специалистов уже много лет занимается внешней торговлей и сделает все возможное, чтобы предотвратить задержку товаров на таможне и выполнить все необходимые процедуры как можно скорее.
  • — Каждый клиент важен для нас, поэтому мы практикуем индивидуальный подход и предоставляем персонального менеджера для оперативного решения проблем.
  • — Мы организуем доставку морским, автомобильным, железнодорожным транспортом или самолетом. Из приведенных выше вариантов мы выбираем лучший для конкретного варианта продукта с точки зрения времени и стоимости.
  • — Мы предлагаем не только индивидуальные услуги, но и широкий спектр услуг «под ключ», включая доставку и таможенное оформление, по конкурентоспособным ценам.
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В настоящее время согласно ТК ЕАЭС существует 17 таможенных процедур:

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Мы предоставляем услуги таможенного оформления в аэропортах:

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Возьмем на себя таможенное оформление:

К вашим услугам юрист и адвокат по таможенным вопросам.

Чтобы воспользоваться нашими услугами, проконсультироваться по возникшим вопросам, уточнить цены, свяжитесь с представителями компании 2VED по телефону +7 (495) 363-70-86. Вы можете также написать нам на почтовый ящик info@2ved.ru. Мы обязательно рассмотрим вашу заявку и поможем с грузами в кратчайшие сроки. Сотрудничать с нами удобно и выгодно, убедитесь в этом сами!