Таможенное оформление товаров и грузов
Таможенное оформление — это совокупность задач, осуществляемых участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), главной целью которых является перевозка товаров и транспортных средств через таможенную границу. Эту процедуру в профессиональной среде так же называют «растаможкой», «затаможкой», «декларированием», «регистрацией импорта и/или экспорта» и т.д.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 2VED:
- от 15 000 ₽
Среди наших услуг:
- — Таможенное декларирование товаров по процедуре ИМ 40, классифицируемых по кодам товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
- — Таможенное декларирование товаров по процедуре ЭК 10, классифицируемых по кодам товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
- — Комплекс услуг по подготовке и корректировке коммерческих, товаросопроводительных и разрешительных документов (в соответствии с требованиями таможенного законодательства ЕАЭС)
Чем мы можем помочь нашим клиентам:
- — Бесплатные консультации по всем имеющимся у клиента вопросам.
- — Оформление любых грузов на таможне в Российской Федерации в максимально сжатые сроки.
- — Подача самых разных деклараций (по заявлению, пассажирской, ДТ, ГТД).
- — Подбор кода ТН ВЭД.
- — Подготовка полного пакета документов для таможни.
- — Оформление документации для самых разных таможенных процедур: временный ввоз и вывоз, импорт, экспорт, перегрузка, реимпорт, реэкспорт, переработка на/вне таможенной территории, переработка для внутреннего потребления и пр.
- — Расчет таможенных платежей (НДС, пошлин, акцизов и т. д.).
- — Груз может быть задержан таможней, так что мы осуществляем «растаможку» при необходимости.
Перечень услуг
Порядок растаможки грузов и таможенного декларирования, контролируется правилами Таможенного кодекса ЕАЭС, решениями законодательных органов, федеральными законами и приказами ФТС России. Заявитель-владелец груза может сам выбрать порядок подачи декларации в таможенный орган. Для этого ему необходимо пройти регистрацию на таможне, предоставить товаросопроводительные документы на товар и пройти процедуру оформления.
На длительность и сложность процедур влияет множество факторов, начиная от спецификации конкретной сделки, заканчивая характеристиками перевозимого товара и т.д. Решение вопросов связанных с внешнеэкономической деятельностью требует от организации, предоставляющий данный комплекс мероприятий многолетнего опыта и знаний.
Наиболее востребованными услугами по таможенному оформлению товаров в нашей компании являются:
- — анализ товаросопроводительной документации;
- — классификацию продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
- — электронное декларирование;
- — временное хранение товаров с выполнением всех сопутствующих работ (погрузка/разгрузка, доставка/прием, выдача и т. д.);
- — сопровождение при проведении фитосанитарных и ветеринарных проверок, страхование, сертификацию;
- — осмотр транспортных средств и перевозимых продуктов;
Наши клиенты получают полный спектр услуг в области ВЭД. Мы осуществляем все необходимые операции и помогаем перемещать все виды ценностей, которые не запрещены для перевозки через границу международными и российскими законодательными актами.
Наш специалист проверит правильность заполнения документации (инвойс, счета-фактуры, сертификаты соответствия и происхождения, упаковочные листы, контракты, накладные и т. д.), оформит декларацию, рассчитает таможенные платежи.
Пункты таможенного оформления:
- — аэропорты, грузовые терминалы, судовые порты и железнодорожные станции.
Доставка может быть осуществлена как наземным, так и воздушным видом транспорта, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от характера перевозимого груза, от срочности его доставки, от маршрута и других аспектов. Сама регистрация проводится в местах доставки конкретного транспортного средства, а именно в аэропортах, на ж/д вокзалах, автостанциях, портах и т.д.
Почему наши клиенты выбирают нас
Таможенный брокер 2VED предоставляет услуги растаможке и доставке грузов с 2016 года. Уже более 1 000 клиентов заключили с нами долгосрочные договора на обслуживание.
Сотрудники 2VED обладают многолетним практическим опытом ведения дел в данной сфере (в том числе и работы непосредственно на таможне).
Мы осуществляем сопровождение международных экспортных и импортных сделок, оформляем всю необходимую для них документацию. С нами ваши товары успешно пройдут таможенное оформление в Москве во всех аэропортах Московской области.
- — Мы предлагаем таможенные услуги в строгом соответствии с действующими законами. Наши сотрудники постоянно следят за обновлениями отраслевого законодательства и поэтому всегда предлагают актуальные и своевременные решения для оптимизации времени и финансовых затрат клиентов.
- — Команда опытных специалистов уже много лет занимается внешней торговлей и сделает все возможное, чтобы предотвратить задержку товаров на таможне и выполнить все необходимые процедуры как можно скорее.
- — Каждый клиент важен для нас, поэтому мы практикуем индивидуальный подход и предоставляем персонального менеджера для оперативного решения проблем.
- — Мы организуем доставку морским, автомобильным, железнодорожным транспортом или самолетом. Из приведенных выше вариантов мы выбираем лучший для конкретного варианта продукта с точки зрения времени и стоимости.
- — Мы предлагаем не только индивидуальные услуги, но и широкий спектр услуг «под ключ», включая доставку и таможенное оформление, по конкурентоспособным ценам.
- Выпуск для внутреннего потребления;
- Экспорт;
- Импорт;
- Реэкспорт;
- Реимпорт;
- Беспошлинная торговля;
- Уничтожение;
- Свободный склад;
- Временный ввоз (допуск);
- Временный вывоз;
- Переработка на таможенной территории;
- Переработка вне таможенной территории;
- Переработка для внутреннего потребления;
- Отказ в пользу государства;
- Таможенный транзит;
- Свободная таможенная зона;
- Таможенный склад;
- Специальная таможенная процедура.
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К вашим услугам юрист и адвокат по таможенным вопросам.
Чтобы воспользоваться нашими услугами, проконсультироваться по возникшим вопросам, уточнить цены, свяжитесь с представителями компании 2VED по телефону +7 (495) 363-70-86. Вы можете также написать нам на почтовый ящик info@2ved.ru. Мы обязательно рассмотрим вашу заявку и поможем с грузами в кратчайшие сроки. Сотрудничать с нами удобно и выгодно, убедитесь в этом сами!